快訊／嗆對盧秀燕腦門開3槍！台中25歲女警下場慘了…檢方聲請羈押禁見

記者吳泊萱／台中報導

台北車站無差別攻擊案奪走4條人命，引發各界高度關注，後續網路平台也不斷出現恐攻言論，整個社會人心惶惶。沒想到台中市二分局一名25歲黃姓女偵查佐，也在網路平台發文，表示要「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，並附上盧秀燕廣告看板的破壞照片。台中地檢署獲報火速將黃女拘提到案，經訊問後認為黃女涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，且有勾串證人及反覆反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大，已向台中地院聲請羈押禁見。

廣告 廣告

台中25歲黃姓女偵查佐，在社群軟體放話要對盧秀燕開槍，還附上盧秀燕看板毀損照片。（圖／翻攝自Threads）

台中地檢署指出，二分局黃姓女偵查佐（25歲）自12月19日晚間6時52分許起至21日15時38分許，在警職同學的通訊軟體LINE群組內留言「猜猜ＯＯＯ會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把ＯＯＯ打死」，並在社群軟體Threads上，『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」的新聞擷圖下方留言「只以我可以當號召者」、要去「撿槍掃射」等對話，還發文要「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等多則涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論。

台中地檢署認為黃姓女警恐嚇貼文內容明確，足以引起社會恐慌，嚴重危害公共安全，立即指派「防範恐怖攻擊應變小組」林芳瑜檢察官指揮第二分局即時偵辦。

警方於昨日（22日）晚間6時35分許，持拘票前往拘提黃女，並查扣其發布言論的手機，經數位鑑識及比對分析後，在今日（23日）上午將黃女解送至地檢署。檢察官綜合證人證述、警方勘查報告及扣案手機等證據，認定黃女涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，且有勾串證人及反覆反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大，已向台中地院聲請羈押禁見。

更多三立新聞網報導

40歲三寶媽手臂越來越壯！以為長出二頭肌…就醫檢查竟見巨大脂肪瘤

俄籍正妹來台賣國旗詐財！「騙到江和樹」踢鐵板…移民署火速逮人驅逐

4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女

不堪悍妻河東獅吼！苗栗男跳樓逃跑摔斷右腳踝…訴請離婚結果出爐

