快訊／嗆張文、鄭捷都是他的人？揚言「炸小港機場」遭收押…看守所跨年

記者陳弘逸／高雄報導

桃園27歲男子張文日前在北捷、中山商圈隨機殺人後輕生，釀4死11傷悲劇；恐懼尚未平息，未料高雄30多歲的蘇姓男子PO文聲稱「張文、鄭捷都是他專案小組成員」，還揚言「炸小港機場」昨天（22日）遭拘提到案，遭檢方聲押，今天（23日）法院裁准。

張文犯下的北捷事件，恐懼尚未平行，卻掀起不少網友模仿，揚言發起攻擊；其中，高雄的蘇男在臉書發文聲稱，張文、鄭捷都是他專案小組成員，貼文甚至提及，幹大事時間包括跨年夜，以及1月26日鳳山行動，還包括「犯案者都是我的人啦，這國家需要像這樣的人才」、「是不是我還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」。

高雄30多歲的蘇姓男子PO文聲稱「張文、鄭捷都是他專案小組成員」。（圖／翻攝畫面）

貼文引發關注，轄區警方展開調查，並於昨天（22日）將蘇男拘提到案，檢方於當晚向法院聲請羈押，法院於今天（23日）清晨裁准。

不良行為，請勿模仿！

