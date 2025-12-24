快訊／嘆發生心痛事件！蔡英文平安夜說話了：盼心愛的台灣慢慢走回平靜

記者詹宜庭／台北報導

27歲男子張文19日在北車、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）悲劇。今（24日）適逢平安夜，對此，前總統蔡英文在Line官方帳號上表示，近來的台灣，發生了一些讓人不安、也令人心痛的事件，「謝謝你沒有放棄善意，沒有放棄信任。在這樣的時刻，祝福你平安，祝福所愛的人安好，也祝福我們心愛的台灣，能在風雨中站穩腳步，慢慢走回平靜。」

