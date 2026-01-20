快訊／噩夢重演？台南五妃街突塌陷「驚現大洞」 民眾嚇瘋：天坑回來了！真相曝光

台南市五妃街、西門路口再度發生地層下陷事故。辛啓松攝

台南市中西區五妃街與西門路口，今（20日）傍晚再度驚傳地層淘空意外，因該路段在2024年3月發生「天坑」吞車事件，今日路面再度凹陷，塌陷區域長約7公尺、寬1.5公尺、深2.5公尺。因正值下班尖峰時刻，引發路過民眾與附近住戶高度恐慌，深怕天坑噩夢再度重演。

2024年3月6日傍晚，該路口因「皇龍建設」新建工地進行連續壁施工不當，導致路面突發性大規模塌陷，形成長達15公尺、寬5公尺、深3公尺的巨型天坑，不僅當場吞噬一輛小貨車，後續前來救援的吊車也因地基不穩傾倒，砸毀路燈及號誌並波及民宅，當時市府勒令停工並連夜灌漿才平息風波。

今日傍晚，同樣的地點再度傳出災情。路面下陷位置位於建築工地的北端，一旁施工人員察覺異狀後，第一時間警覺地築起路障進行交通管制，並迅速通報台南市政府及展開開挖補救。因該處曾有大規模塌陷紀錄，市府接獲通報時氣氛相當緊張，一度憂心是天坑事件的後續效應。

經過現場緊急開挖與初步調查，施工人員發現地層凹陷處與建築工地之間，仍隔著堅固的連續壁與雨水箱涵，初步排除是建築工地施工所造成的新下陷問題。進一步挖掘後，工作人員在凹陷處找到破裂的自來水管，研判是水流長期沖刷土石導致地層淘空，進而引發凹陷。

目前施工單位已調派砂石到場進行填充補救，並針對破裂水管進行修繕。雖然事後證實並非建商施工引發的「天坑續集」，僅是水管破裂造成的虛驚一場，但市府與相關單位仍不敢大意，將持續監測地基穩定性，確保周邊住戶與用路人的安全。

施工人員開挖凹陷處，明顯看到雨水箱函與建築工地阻隔。辛啓松攝



