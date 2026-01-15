快訊／嚇阻川普併吞野心！丹麥防長：北約格陵蘭駐軍常態化

編譯林浩博／綜合報導

據英國《衛報》的快訊，丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）接受國內媒體訪問稱，格陵蘭的「北極耐力」（Operation Arctic Endurance）行動，目的即是集結丹麥與盟國的軍隊，以在當地「建立更為常態的軍事存在」。

丹麥副總理暨防長波爾森15日宣布，展開「北極耐力」聯合軍演。（圖／翻攝自X平台 @GlobalUpdateeX）

波爾森表示，丹麥與北約盟友將聯合舉行軍演，並以輪替的方式進行駐防。但當他被問及軍演是否為向美國釋出的訊號，則拒絕予以答覆。

美國總統川普對格陵蘭懷抱領土野心，不斷放話要將這座世界最大島併吞，甚至暗示不惜動武和摧毀北約聯盟，而且即便丹麥與格陵蘭外長赴華府談判都無成效。面對川普咄咄逼人，歐洲試圖增強在格陵蘭的防禦。

波爾森於13日即宣布，增加在格陵蘭的「軍事存在與演習活動」，強調飛機、船隻和士兵部署的增加，都有其必要。當地時間15日凌晨，丹麥軍隊陸續抵達格陵蘭。另外，德國、法國與瑞典等北約歐洲盟友，也應丹麥要求派出相當部隊人數進駐。

