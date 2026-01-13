快訊／嚴爵當爸爸了！緊抱愛女溫柔告白：歡迎來到新的世界

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

嚴爵升格當爸爸了！他今（13）日透過社群平台曬出抱著新生女兒的照片，開心宣布愛女平安出生。嚴爵與老婆Jessie 結婚4年多，去（2025）年父親節曾驚喜分享即將當爸的喜訊，如今迎來家庭新成員，也讓粉絲湧入留言送上滿滿祝福。

嚴爵當爸爸，緊抱愛女溫柔告白。（圖／嚴爵當IG）

照片中，嚴爵將女兒緊緊抱在懷裡，寫下溫柔又充滿詩意的文字，形容生命的誕生與愛的連結「永遠存在」，並感性表示：「生與死，其實都是溫柔的存在，我們從來不是會消失，而是已完成。」最後，他以父親的身分向女兒告白：「嚴序，歡迎來到新的世界。我跟廢貓太太非常愛妳喔，孩子。Your Dad」字字句句流露新手爸爸的深情。

