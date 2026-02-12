快訊／四海幫主「純偉」涉黃金洗錢案 500萬元交保限出境
綽號「純偉」的四海幫幫主張存偉，涉入組織犯罪及洗錢案，11日遭刑事局拘提到案後，今（12日）下午移送北檢複訊。檢察官複訊近2小時，稍早諭知5百萬元交保，同時限制出境出海。
張存偉今日被移送時，頭戴鴨舌帽及口罩，並未刻意躲閃鏡頭，而移送時檢警不敢大意，出動除暴特勤隊荷槍戒護。
刑事局電信偵查大隊與新北刑事大隊去年組成專案小組，偵辦「安心幣商」假投資詐欺集團案，發現詐團取得被害人現金或虛擬貨幣後，透過其他洗錢集團兌換成「實體黃金」，再以鉛塊合金做掩護，空運寄往柬埔寨及越南的詐騙集團機房。
經半年追查後，檢警先後攔截未完成包裝黃金金條、含有黃金的鉛塊門擋等，當時市值達約7,742萬元，專案小組預估該集團恐已走私寄送超過300公斤黃金洗錢出境，受害人數達169人，財損約新台幣6億元。經檢警深入追查發現後，四海幫主張存偉疑為背後主使者，因此在昨天前往其住所拘提到案。
四海幫主張存偉涉組織及洗錢案 檢警拘提到案
四海幫幫主張存偉疑涉及組織犯罪及洗錢案件，台北地檢署今(2/11)日指揮刑事警察局電偵大隊第二隊，前往張存偉位於新北市新店區的住處拘提到案，目前偵查動作尚在進行中。
四海幫幫主「純偉」涉詐獲交保 火速籌500萬離開北檢
四海幫第九任幫主「純偉」張存偉因涉及詐騙案，昨（11）日遭刑事局拘提逮捕，警方偵訊後於今日下午2時，依違反洗錢、組織犯罪條例等罪嫌，將他移送台北地檢署複訊，檢方複訊後諭知500萬元交保、限制出境出海。
四海幫主張存偉500萬交保限制出境 「安心幣商」詐騙案遭扣8千萬元金條
據了解，張存偉被依組織犯罪與洗錢送辦，其疑似捲入「安心幣商」投資詐騙案，並與該集團有金流往來，涉嫌協助洗錢。該集團以不法所得購入黃金，再利用鉛錫合金將黃金包裹，運送至柬埔寨，檢警將持續釐清張存偉與該集團關係。刑事局去年偵辦「安心幣商」假投資詐欺案件，掌握...
四海幫主張存偉返台被逮 北檢偵辦組織犯罪及洗錢案
即時中心／綜合報導台北地檢署11日配合刑事局展開掃黑行動，拘提四海幫第九任幫主張存偉到案，偵辦方向涵蓋組織犯罪及洗錢等相關案件，預計12日移送北檢。63歲張存偉出身南部空軍眷村，與多個幫派保持良好關係。近年居住中國，今年農曆年前返台即遭逮捕。
