快訊／四海幫主「純偉」涉黃金洗錢案 500萬元交保限出境

生活中心／綜合報導民進黨前立委高嘉瑜，照片再度被拿來詐騙，PO文者將高嘉瑜設定成一名徵求白色汽車的護理師，讓他直呼應該全台灣人都知道他是靈魂歌姬。而另外關於選戰，高嘉瑜則拋出"四季紅"配票方式，讓民進黨在港湖區全壘打！前立委（民）高嘉瑜：「請民眾一定要睜大眼睛，不要看到漂亮的女生，就加賴哈哈哈哈。」講到自己都忍不住笑出來，因為詐騙集團實在太猖獗，前立委高嘉瑜不得不出面解釋。高嘉瑜在風景區拍的照片，但內文被寫"幫護理師找一台車"，甚至還指定車款顏色；還有另一篇，同一張照片，是在公開找男朋友談戀愛，最後還附上LINEID，讓高嘉瑜好氣又好笑。前立委高嘉瑜照片再度被盜用，還設定她是護理師，高嘉瑜表示全民都知道我是靈魂歌姬。（圖／民視新聞）前立委（民）高嘉瑜：「這麼拙劣的詐騙手法，而且非常不用心，每次都用同一張照片，相信全台灣人都知道，我就是靈魂歌姬。」畢竟這歌聲，要人怎麼忘的掉。因為才在幾個月前，又是同一張照片，不過更扯的是，把他設定成47歲離異女子，要找人再婚，讓高嘉瑜不得不呼籲，要民眾別受騙。但現在他也拋出選舉新建議。前立委（民）高嘉瑜：「2022年江志銘，因為泛綠的分裂而落選，2024內湖南港的立委，也是因為泛綠分裂而落選，我建議的配票策略，就是仿效沈富雄委員，過去曾經所提出來的，四季紅的策略，如果家裡面是四個人，那就是一人一票，如果說超過四個人的話，就依照出生年月份的四季。」高嘉瑜提出四季紅配票策略。（圖／民視新聞）要集中綠營選票，讓港湖四席都當選，其中除了高嘉瑜外，還包含現任何孟樺、王孝維和新人陳又新，但恐怕就將會影響，偏綠的基進黨候選人吳欣岱。台北市議員擬參選人（基進）吳欣岱：「我們能夠做的就是，我們站到政治的第一線，看著選民告訴他們，我們的立場我們的政見，希望可以爭取更多人的認同。」不怕票被吸走，畢竟最後終究是看政見、執行力，選民有沒有感。原文出處：照片遭盜裝護理師「徵求汽車」 高嘉瑜：全台都知我靈魂歌姬 更多民視新聞報導白委恐「幫助李貞秀調機密」？劉世芳說重話了 怒警告：誰洩密誰負責宜蘭一天一夜市攤販管理難! 遍地開花推手人稱"美利姐"奶奶的味道！麻油雞多了甘蔗、桂圓 帶有厚度會回甘

