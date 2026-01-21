快訊／四海幫跨國詐欺機房17嫌 今下午押解返台！警嚴陣以待

四海幫17名詐騙嫌犯去年在當地遭到逮補，今（21日）下午將被押解回台。資料照片

刑事局去年5月偕同菲律賓執法單位，在宿霧查獲由陳姓主嫌主導的海外詐欺機房，一舉逮捕17名台籍嫌犯（16男1女，含6名通緝犯）。由於全案查無菲籍犯嫌及被害人，經菲國法院審理後結案，並裁定將嫌犯全數遣返台灣。

刑事局表示，已派員會同駐菲聯絡組、移民署駐菲人員及菲律賓移民局組成押解團隊，於今（21）日執行遣返作業。涉案17人預計下午2時05分返抵桃園機場第二航廈，隨即移送國內司法機關偵辦，正式接受司法制裁。

警方指出，該詐欺集團背景涉及幫派組織，過去在菲律賓宿霧設立豪奢機房，涉嫌從事戀愛投資詐騙，初估被害人數破千。隨著嫌犯今日返台，全案後續將由檢警持續擴大追查金流與共犯結構。



