快訊／回收車跟在後面！暴衝撞垃圾車「夾擊6人」78歲嬤慘死

記者羅欣怡／桃園報導

資源回收車撞擊垃圾車，78歲婦人慘死。（圖／翻攝畫面）

桃園市龜山區一輛由52歲吳姓男子駕駛的資源回收車與垃圾車發生交通事故，造成6名正在倒垃圾的民眾受傷，其中一名78歲邱姓婦人現場沒有生命跡象，經搶救後於晚間7時37分急救無效，宣告死亡。

據了解，晚間6時許，垃圾車和資源回收車正在進行收垃圾作業，跟在垃圾車後方的資源回收車吳姓駕駛，疑似身體不適暈厥，導致車子暴衝，直接撞擊前方的垃圾車。當時有民眾正在倒垃圾遭到夾擊，其中邱姓婦人當場沒有生命跡象，送醫不治，另外包含司機在內還有6人受傷，詳細事故原因釐清中。

資源回收車撞垃圾車，造成6名倒垃圾的民眾受傷。（圖／翻攝畫面）

龜山分局指出，今（23）日18時許在龜山區中興路169號，垃圾車暫停讓住戶丟垃圾，跟隨在後方的環保回收車吳姓駕駛（男、52歲）因身體突發不適追撞前方垃圾車，造成6位民眾（4女、2男）被夾傷，警消獲報到場搶救受傷民眾及管制交通，並將傷者及駕駛者共7位送往醫院搶救，吳姓駕駛酒測值為0。

警方呼籲，目前早晚氣溫變化大，民眾要注意身體狀況，不要強行開車，維護交通安全。

