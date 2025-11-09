快訊/因應鳳凰颱風 蔣萬安預計9時前往災害應變中心

中颱鳳凰9日襲擊菲律賓，當地近百萬居民被迫撤離家園，台灣也嚴陣以待，中央氣象署最快會在今（10）日起陸續發布海上陸上颱風警報。台北市長蔣萬安為因應可能災情，預計上午9時前往台北市災害應變中心參加鳳凰颱風整備會議。

台北市長蔣萬安預計上午9時前往災害應變中心。 （圖／台北市府提供）

前中央氣象局長鄭明典9日晚間在臉書發文，他引述1張11月5日的平均氣流分析圖，該圖記錄850百帕至400百帕代表的中對流層平均氣流，當時海鷗颱風還在南海，而鳳凰颱風前身的低氣壓還在菲律賓東方，它們更東方處還有另1個低氣壓。

鄭明典表示，從11月5日的中對流層平均氣流記錄看，可知海鷗颱風與鳳凰颱風這場接力早有預兆。（圖／翻攝自鄭明典Facebook）

鄭明典說明，「這幾個低壓的上方（北方）是副熱帶高壓帶，副高南側的東風流線高、低交錯變化，波形很明顯！所以海鷗和鳳凰颱風是同1個『東風波系列』的低壓區發展出來的颱風，它們是相關的，它們接續發展出來並不是隨機發生的巧合」。

鄭明典也提醒，在鳳凰颱風之後，可能還會有熱帶擾動。他指出，從東風波的角度看，其實可以解釋不少系集預報分歧的現象。

