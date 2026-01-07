快訊》因詐騙登上熱搜！太子集團主席陳志傳遭逮捕，柬埔寨將他送至中國受審

長期盤踞柬埔寨、曾被視為該國最具權勢的神祕大亨，太子集團（Prince Group）創辦人兼主席陳志（Chen Zhi），去年一度因捲入詐騙成為新聞熱議焦點。根據《柬中時報》等外媒報導，陳志傳出已在柬埔寨遭到逮捕，並隨即被遣返至中國、接受進一步調查。

雖然柬埔寨警方目前尚未對此做出正式回應，但多方消息證實，這位37歲的商界大亨似乎落馬失勢。

陳志所領導的太子集團成立於 2015 年，業務版圖廣闊，橫跨房地產、餐飲、銀行與電商，曾被視為柬埔寨的代表性企業。然而，隨著全球對東南亞詐騙園區的關注升級，這座商業帝國的陰暗面也逐步浮出水面。美國國務院、財政部及英國外交部，聯手對其發動大規模制裁。華府指控、太子集團就是一個龐大的「跨國犯罪組織」，在超過30個國家營運，並惡名昭彰的「詐騙園區」有關聯，涉嫌將受害者囚禁在園區內，以暴力脅迫從事網路詐騙與金融犯罪。

太子集團陳志（左）、柬埔寨前總理洪森（右）。（取自臉書粉專Prince Bank Plc.）

此案最令國際社會震撼的一點，是美國司法部去年進行的民事沒收，華府針對 12萬7271 枚比特幣、市值高達價值約150億美元進行沒收，因為這些加密資產被認定，是陳志透過太子集團、以大規模詐欺與洗錢計劃獲得的犯罪所得。

