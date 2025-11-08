快訊／國三竹崎交流道嚴重車禍！水泥預拌車匝道側翻 傷亡狀況不明

在菲律賓肆虐之後，颱風「海鷗」（Kalmaegi）又為越南帶來了狂風暴雨。在嘉萊省和鄰近的多樂省，多棟房屋倒塌，造成5人死亡，多人失蹤。 「海鷗」是越南有史以來最強的颱風之一，風速高達每小時149公里，持續不斷的暴雨使原本就遭受洪災的地區雪上加霜。

中天新聞網 ・ 11 小時前