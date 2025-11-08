快訊／國三竹崎交流道嚴重車禍！水泥預拌車匝道側翻 傷亡狀況不明
記者陳弘逸、洪正達／嘉義報導
國道三號嘉義北上路段8日早上11點發生一起驚悚車禍，一輛水泥預拌車行經竹崎交流道時不明原因翻覆，警方及消防局獲報後已先後前往救援，趕抵現場後發現預拌車已側翻，且擋風玻璃碎裂，但目前傷亡狀況不明，肇事原因正由警方釐清中。
