快訊／國三驚悚追撞！聯結車路肩「導彈追撞」工程車車尾全爛1人傷
記者洪正達／高雄報導
國道三號北上366公里處，也就是在田寮到關廟路段，8日早上8半左右發生一起車禍，一輛聯結車不知何故在路肩追撞一輛進行警戒中的工程車，造成工程車車尾撞爛，整車彈飛到外側車道中，消防局獲報後出動人車到場救援，所幸工程車駕駛僅輕傷無大礙，不過該路段也因這起車禍一度造成回堵，目前已在9點半左右排除，詳細肇事原因正由警方釐清中。
更多三立新聞網報導
興達又炸了？真相曝光「管道爆炸沉痛教訓」毒打…今實務操演來真的
全民普發1萬詐團「興奮到發抖」打詐高雄隊緊盯讓歹徒無從下手
高雄女「未掛號」直衝診間問病情遭拒！怒轟醫「缺錢嗎？」下場完蛋了
交通小隊長「操作車禍」、亂查個資…隊員不忍了具名檢舉 下場曝光
其他人也在看
恐怖！國3台南柳營段掉落物害17車撞上 引起車禍釀4傷
可惡！國3南向台南柳營至六甲路段昨天（7日）晚上9點20分發生17輛車撞擊掉落物交通事故，還引起車禍造成4人受傷，國道第八警察大隊調閱影像追查肇事車輛。昨晚9點多有不明車輛行駛國道3號南向322.5至330公里路段，沿途掉落金屬物品，疑為車輛避震系統連結葉片彈簧在車道上，造成轎車、貨車等17輛車閃避自由時報 ・ 10 小時前
轎車誇張蛇行！ 沿路擦撞防撞桿 再撞對向車
要持續釐清的還有今天凌晨一點多，桃園中豐路發生一起嚴重車禍，轎車沿路蛇行，不但擦撞防撞桿，還跨越雙黃線和對向轎車相撞，目前肇事原因還在調查中。 #轎車#誇張蛇行#撞防撞桿東森新聞影音 ・ 9 小時前
台7線落石！小客車擋風玻璃被砸破大洞 駕駛、乘客驚逃
宜蘭台七線90.7公里處今天（8日）上午9時許發生一起意外，一輛小客車行經該路段時，突然遭遇邊坡落石，小客車的後擋風玻璃被砸中破裂、車身受損，駕駛連忙把車輛開往安全處停放，所幸當時車內4人都未受傷。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
國3清晨驚傳3車連撞車禍「2車道封閉」…車道都是散落物「1人受困車內」
國道三號北上181公里處今（8）日發生3車連撞車禍，警方獲報到場後，發現有一名駕駛受困車內，隨即進行救援，所幸將人救出後駕駛意識清楚，救護人員馬上將人送醫。不過，這起車禍造成2個車道封閉，詳細案情仍待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
救護車駕駛超衰！路口被撞還變過失傷害 法官認 「這文件」有錯判無罪
屏東李姓男子擔任民間救護車駕駛，卻於2022年1月間執行任務途中在潮州鎮撞上一輛自小客，檢方在偵辦後依過傷害罪起訴，案經屏東地院審理後，認為李男行駛中無法防範因此判無罪，但檢方不滿上訴，高雄高分院認為李男進入該路口已減速，且車禍鑑定報告與實際情形有出入，仍認為原審無違誤。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
國道3號竹崎交流道追撞車禍 2死1傷、車流大回堵
今（7）日上午10時20分許，國道3號南下291公里處，竹崎到中埔路段的竹崎交流道附近，發生一起追撞車禍事故，警消獲報後立即前往處理，這起車禍不只造成2人死亡1人受傷，更造成車流回堵，車速緩慢，不過大約經過一個半小時左右，狀況排除，目前已經恢復正常通車，至於車禍原因還有待警方釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
扯！越籍移工住飯店爆走痛扁同居女友 還拔掉避孕器
越南籍移工阮姓男子與同為越籍的女友小河（化名）結識後在台灣交往同居，但阮男某日突然爆走，在與女友入住飯店時，不只徒手還拿起椅子痛扁小河，並拔除小河左手內側避孕器，導致小河多處受傷、骨折。小河嚇到報警後，阮男被起訴，苗栗地院法官近期依家暴傷害罪判處阮男有期徒刑5個月，如易科罰金，以1000元折算1日。自由時報 ・ 12 小時前
國道3車連環撞慘況曝光！故障車臨停遭追撞「滿地散落物」…2人受傷送醫
國道3號北上181.1公里龍井路段發生連環車禍，今日（8日）清晨4時許，一輛休旅車因故障臨停在外側車道，遭後方小貨車及另一部轎車追撞，釀3車事故，造成2人受傷，幸好傷者經送醫治療均無生命危險，目前警方正在釐清肇事責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
外籍看護載99歲嬤看病返家 路口右轉撞休旅車嬤「頭部重創」不治
監視器畫面顯示，外籍女看護騎醫療代步車載阿嬤在路口右轉時，與正要左轉的休旅車發生碰撞。猛烈撞擊導致代步車卡進駕駛座車門，阿嬤當場摔倒在地，頭部受創，失去生命跡象。消防隊到場實施急救後，立即將人送醫救治，阿嬤一度恢復呼吸心跳，但最終仍傷重不治。警方表示，63...CTWANT ・ 11 小時前
國3竹崎交流道「水泥預拌車側翻」 傷亡狀況待查
救援人員到場後發現預拌車側翻於路肩，車體損毀、擋風玻璃碎裂。目前傷亡情形仍待確認，警方正全力處理現場。CTWANT ・ 8 小時前
快訊／台中「老字號犂記餅店」爆慘劇！女員工手伸機台卡死 骨頭疑遭壓碎
（記者蔡函錚／台中報導）台中市北區今（8）日上午發生一起工安意外，百年餅店「犂記」傳出員工操作機具時手部遭攪拌 […]引新聞 ・ 8 小時前
蕭美琴赴歐洲議會演說！綠委讚「台灣沒被封鎖」：民主對抗威權的見證
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林宜瑾對此表示，身為台灣人的幸運是，總有群人帶著絲毫不敢鬆懈的奮鬥精神，盡全力守護著每一個我們悄然入睡的時刻。民進黨立委郭昱晴也指出，台灣沒有被封鎖，反而讓世界聽見我們更堅定的聲音。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
快訊／黃仁勳想家了將返美 自曝「會跟張忠謀聯絡」
快訊／黃仁勳想家了將返美 自曝「會跟張忠謀聯絡」EBC東森新聞 ・ 9 小時前
市府啟動水電與結構安全檢查 張善政：陪攤商把南門市場撐起來
桃園市長張善政昨(7)日在臉書發文指出，針對日前南門市場火災後續復原事宜，市府團隊已立即展開協助行動，並啟動「水電安全檢查」與「結構安全體檢」兩大作業。他表示，雖因議會總質詢無法親自出席攤商會議，但已在會後第一時間向相關單位了解攤商需求，要求各局處儘快協助處理，讓受損攤商能盡早復業，強調「能快，絕不桃園電子報 ・ 11 小時前
桃園平鎮中豐路橋上休旅車數度偏移 先撞防撞桿再撞對向轎車
徐姓男子今天凌晨近1點駕駛休旅車行經桃園市平鎮區中豐路橋時，疑因精神不濟數度偏移車道，最終與對向陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，還好兩人都僅輕傷；目擊民眾將過程影片PO網，可以看到徐男開車上中豐路橋後，多次偏移車道，2度碰撞防撞桿、後方車輛鳴喇叭提醒，仍無法阻止徐男持續開車前進而發生事故。自由時報 ・ 10 小時前
快訊／林口老翁高處墜樓 雙腿骨折送醫搶救不治身亡
新北市林口區中正路上，今天（8日）下午2時許，1名年80多歲的老翁被人發現倒臥某公寓旁地面，消防局接獲報案立即派遣救護車趕往，消防救護員到達後，發現老翁疑似從公寓頂樓墜落，雙腳開放性骨折、意識模糊，於是立即施作CPR後送醫往林口長庚醫院搶救，但老翁因傷重急救無效身亡，至於老翁確切身分及詳細墜樓狀況還有待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
卡關40年蔡淑君成功協調解套 林口國中籃球場今年底啟用
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員蔡淑君成功協調林口國中籃球場土地整建問題，讓這塊等待了40年的國有土地終於迎來關鍵改變。該地屬國有地，過去因法規無法移撥，導致整整40年來學校運動場的規劃與整建長期卡關。 林口國中校長劉銘恩於112年9月向蔡淑君反映校園需求。蔡淑君隨即協助推動，並由議員陳偉杰請立委林德福召開協調會，成功推開了那扇卡了40年...匯流新聞網 ・ 10 小時前
「台灣富士山」南庄加里山2登山客迷途走進原始林區 救難人員深入帶出
苗栗縣南庄鄉加里山景致宜人，是台灣小百岳之一，更享有「台灣富士山」美譽，但是不時發生登山客迷途事件。苗栗縣政府消防局6日下午2點獲報，2名登山客下山時繞錯路線深入原始林區因而失去方向，南庄消防分隊與救難人員立刻入山救援，於6日傍晚6點多接觸到迷途山友後，將人帶下山。自由時報 ・ 11 小時前
基隆東岸停車場整修 預計11月中完工
基隆東岸地下停車場今年7月中旬開始整修，改善地面、漏水與導入智慧停車設備，並改善停車格太小的問題，將柱子間部分原設4格改為3格，民眾開車門就不會下不了車，現只剩地下4樓的工程，預計11月中完工。東岸地下停車場位在市中心，也是到廟口的主要停車場之一，週末假日都大排長龍，設施逐漸老舊、地面破損。樓上的商自由時報 ・ 11 小時前
管碧玲接見駐聯合國常任代表 強化印太區域合作共同守護海洋民主價值
海洋委員會主任委員管碧玲昨（7日）於高雄接見馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟三國駐聯合國常任代表訪問團，雙方就海洋治理、區域安全、氣候行動及國際法秩序等議題進行交流，深化對台灣海洋治理經驗的認識，並拓展未來合作的可能。管碧玲表示，雖然被海洋分隔，但同為海洋國家，始終以真誠的友誼與共同的價值相互連結。她並感謝三位大使長期在國際為台灣仗義發聲，特別是在聯合國及多邊場合中，支持台灣的國際參與與區域和平，聯袂來訪充分展現理念相近國家對台灣的友誼與支持。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前