快訊／國台辦宣布：劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固份子

國台辦宣布，內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為台獨頑固份子。（鏡報李智為）

我國又有官員被中國列為「台獨」頑固份子！中國國台辦稍早於記者會上宣布，將我內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀列為台獨頑固份子，將依法實施懲戒。

國台辦發言人陳斌華今（7日）於記者會宣布，將劉世芳與鄭英耀列為台獨頑固份子，喊話會依法實施懲戒。陳斌華強調，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。

陳斌華直指，然而劉世芳與鄭英耀卻倒行逆施，「台獨」惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨。他還表示，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭二人進行懲處。此外，國台辦也將我高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」，並稱要「依法終身追責」。

