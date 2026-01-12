快訊》國安基金宣布退場！台股告別「史上最久護盤」，最新決議、財報一次看

國安基金今（12）日召開例會，不僅公布2025年第4季財報，同時宣布停止執行安定市場任務。值此台股攻上3萬點之際，國安基金決定功成身退，也意味著從去年4月9日進場以來的「史上最久護盤」即將畫下句點。

國安基金獲利約 64.4億元，不含股息的報酬率超過50% ​

國安基金說明，自去年4月9日起執行安定任務迄今，已經發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形。

經委員會共識決議，國安基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。該基金幕僚單位仍將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否授權執行安定市場任務。



根據國安基金最新財報顯示，從去年4月9日進場護盤至今，累計投入約122.4億元資金，未實現利益約64.4億元，不計股息的報酬率超過50%。對照去年第三季財報，國安基金在第四季並未加碼任何資金。

資料來源：國安基金財報

國安基金退場，台股會下跌嗎？

至於外界擔心，隨著國安基金退場，台股是否也將面臨跌勢？根據過往經驗，國安基金在完成點火護盤任務後，本來就不會再買入股票；為了維護市場穩定，即便宣布退場，持股也不會一次出清，讓市場有時間慢慢消化賣壓，因此股市通常不會應聲下挫。

國安基金成立以來一共進場護盤9次，最近一次即是去年4月因應美國總統川普對等關稅釀成的股災，即便台股早已回神甚至不斷創高，國安基金仍然不離不棄，留在場上待命護盤，截至今日已經歷經279天，成為史上護盤最久的紀錄。



