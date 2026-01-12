快訊／國安基金終於要退場？護盤279天創最長紀錄 今下午例會決議去留

財經中心／師瑞德報導

台股加權指數近期勢如破竹，於今年1月5日成功站上3萬點歷史大關，漲幅驚人。在市場一片歡騰之際，肩負「救市」重任的國安基金將於今（12）日下午召開例行委員會，討論是否結束這場長達279天的護盤任務。由於護盤天數已刷新史上最長紀錄，加上台股已處於歷史高檔，本次會議是否決議退場，成為市場高度關注的焦點。

川普關稅引爆股災 國安基金臨危受命

回顧這場史詩級的護盤行動，源於2025年4月美國總統川普突然公布對等關稅政策，導致全球股市劇烈震盪。當時台股於4月7日單日暴跌2,065點，跌幅高達9.7%，創下史上最大跌幅與跌點紀錄。為挽救投資人信心，國安基金於次日迅速決議啟動第9次護盤任務，自2025年4月9日進場至今，已歷時279天，超越了第8次護盤的275天紀錄，正式寫下「史上最長護盤」的新頁。

台股狂飆60% 護盤正當性引熱議

在國安基金進場點火，以及AI需求強勁帶動下，台股一路過關斬將，加權指數較護盤初期上漲超過60%，並穩站3萬點之上。隨著市場早已回歸多頭軌道，外界對於國安基金繼續留守的「正當性」提出質疑。

根據去年第3季財報顯示，國安基金截至9月底共投入122.5億元，帳面未實現獲利達36.57億元。今日下午的例會除了討論退場機制外，也將公布2025年第4季的最新財報，預期獲利數字將隨著台股攻頂而更加亮眼。

退場關鍵！緊盯美台談判與地緣風險

儘管台股表現亮麗，但國安基金是否會立即退場仍充滿變數。相關官員指出，決策關鍵在於「兩件事」：一是台美關稅談判及232條款調查結果尚未塵埃落定，二是近期地緣政治風險再度升溫。考量國際政經情勢仍存不確定性，委員會必須在「功成身退」與「防患未然」之間做出權衡。

至於投資人擔心的賣壓問題，國安基金操盤手、財政部次長阮清華日前在立法院掛保證，強調國安基金在正式宣布退場前絕不會偷賣股票；即便未來決議退場，也不會「一、兩天就賣掉」，將會視市場狀況採取溫和調節，以維持金融市場穩定為最高原則。

