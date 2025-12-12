快訊／國庫領紅包！證交稅單月330億創佳績 股民成稅收最大功臣

財經中心／師瑞德報導

台股熱錢淹腳目！財政部今（11）日公布11月稅收統計，受惠上市櫃日均成交值飆破6,573億元，帶動證交稅單月實徵淨額達330億元，年增高達46.1%，成為國庫最強動能。累計前11月證交稅預算達成率已衝上107%提前達標。反觀房市降溫，土增稅單月大減27.5%，呈現「股熱房冷」的極端兩樣情。（AI製圖，皆為模擬情境）

財政部今（11）日公布114年11月全國賦稅收入初步統計，在台股交易熱絡與內需消費持穩的雙重引擎帶動下，單月稅收開出紅盤。11月實徵淨額達2,929億元，較去年同月增加167億元，年增6.1%。累計前11月實徵淨額來到3兆5,813億元，較去年同期增加100億元，年增0.3%。其中，受惠於股市交投量能顯著放大，證交稅表現最為剽悍，單月實徵淨額一舉突破300億大關，成為挹注年底國庫的最強勁動能。

日均成交值飆破6500億 證交稅單月大增逾百億

觀察11月稅收結構，與資本市場連動最深的「證券交易稅」無疑是最大亮點。根據財政部統計，11月上市上櫃股票平均每日成交值高達6,573億元，相較於去年同期的4,314億元，每日成交量能大幅擴增了2,259億元，增幅高達52.4%。

股市量能的井噴直接反映在稅收績效上。11月證交稅實徵淨額達330億元，與去年同月的226億元相比，單月就大增了104億元，年增率高達46.1%，成長力道相當驚人。

全年預算提前達標 證交稅達成率衝上107%

若拉長至全年來看，儘管累計前11月上市上櫃股票平均每日成交值為4,808億元，僅較去年同期微幅成長0.4%，且累計實徵淨額2,616億元較去年同期微減30億元（-1.1%）；但若對照財政部原本編列的預算目標，證交稅表現已屬「超水準演出」。

截至11月底，證交稅的實徵淨額占全年預算數比率已達107%，不僅提前達成年度目標，更超徵了7個百分點，顯示今年台股的熱度遠優於預期，為國庫帶來豐厚的意外之財。

基期因素助攻 營所稅單月激增1.3倍

除了證交稅外，所得稅目亦有不錯表現。11月營利事業所得稅（營所稅）實徵淨額為111億元，較去年同月大幅增加64億元，增幅達1.3倍。財政部解釋，這主要是因為去年同月有大額退稅案件，導致比較基期較低所致。累計前11月營所稅實徵淨額則達1兆1,297億元，年增2.1%，主要受惠於結算申報自繳稅款及暫繳稅款同步增加。

綜合所得稅（綜所稅）方面，11月實徵淨額314億元，年增5.3%；累計前11月實徵淨額8,298億元，年增418億元，增幅同為5.3%，主要反映了盈餘分配及薪資所得扣繳稅款的穩定成長。

房市交易降溫 土增稅持續量縮價跌

相較於股市的火熱，房地產相關稅收則持續顯露疲態。受房地交易量能縮減及大額稅款案件減少的雙重影響，11月土地增值稅（土增稅）實徵淨額僅52億元，較去年同月減少20億元，大幅衰退27.5%。

累計前11月土增稅實徵淨額為624億元，較去年同期大減198億元，年減幅度達24.1%。這一數據清楚顯示，在政策調控與市場觀望氛圍下，房市交易熱度已明顯降溫，與證券市場的熱絡形成強烈對比。

稅收達標在望 多項稅目表現優異

截至11月底，全國賦稅收入累計執行率已達94.2%，距離全年預算目標僅差2,206億元。除了證交稅提前達標外，遺產稅達成率更是高達172%，位居所有稅目之冠；贈與稅（141%）、印花稅（135%）、期交稅（123%）及娛樂稅（122%）等，也都繳出超額達成的亮眼成績單。財政部對達成全年預算目標審慎樂觀。

