快訊／國民黨人事震撼彈！鄭麗文邀王金平出任「最高顧問」駁不合傳言

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（24日）在中常會上宣布，將邀請前立法院院長王金平出任國民黨最高顧問，並駁斥近日與王金平不合的傳言。她也強調，王金平曾向她多此提醒，自己退休後的最大使命與願望有兩件事：第一是促進台灣內部的和諧與團結；第二是全力推動兩岸和平，而她非常認同王金平的願望，台灣內部不能再內耗、對立與製造仇恨，預計將在明年1月初正式前往王金平辦公室，邀請他出任國民黨最高顧問。

鄭麗文表示，昨下午在國民黨副主席兼秘書長李乾龍的陪同下，她前往拜會前立法院長王金平，主要目的是正式提出邀請，希望能聘請王金平擔任國民黨最高顧問。王金平從政50年以來，對國民黨貢獻卓著，在全台人脈廣泛，即使退而不休，黨內仍非常期盼他能持續為國民黨發揮影響力、貢獻心力。

鄭麗文指出，無論是王金平豐沛的人脈、在社會各界的威望，或與黨內同志熟悉的互動模式，他都願意繼續為國民黨效力。她提到，自己擔任兩屆不分區立委期間，王金平正是立法院長，對她有許多提攜與照顧，也因此養成定期向王金平請益的習慣。她形容王金平是「古道熱腸的公道伯」，對晚輩照顧可謂不遺餘力。

針對先前王金平在高雄舉辦從政50年感恩餐會，引發外界揣測不合，鄭麗文提到，王金平曾向她詢問是否需要再發新聞稿澄清，但她說「不用，今天剛好中常會，我來就好，不然自己人澄清來澄清去很奇怪。所以我要跟大家報告，王院長在高雄的餐會，他們事先做過很多討論。舉例來說，若要邀請現任黨主席，那就變成不是高雄在地的感恩餐會，他們若邀請我，那就要邀請歷任國民黨主席；若邀請歷任黨主席，就要邀請歷任五院院長與總統，這樣規模就不一樣了，那就來台北辦就好」。

鄭麗文說，王金平餐會在高雄辦是因為鄉親的熱情，他不希望鋪張、高調，所以一開始就定調在高雄，才引起一些不必要的誤會，而高雄在地本黨主委就是柯志恩，所以那天王金平才會說「代表國民黨的是柯志恩不是鄭麗文」，引起一些不必要的聯想、擴大解讀。

鄭麗文也說，自她擔任黨主席以來，來自媒體與網路的揣測與謠言不斷，對於確實需要澄清的部分，她都會在中常會上報告。那場地方餐會本就以王金平在地人脈與高雄地方政治人物為主，只要時間許可，無論藍綠政治人物，包括民進黨的市長與立委都會出席，這一點都不奇怪，也正是因為王金平在政壇具有特殊的高度與地位，因此黨中央希望他出任最高顧問。

鄭麗文最後提到，她與藍營立委與王金平都有定期餐敘，王金平曾向她多次提醒，自己退休後的最大使命與願望有兩件事：第一是促進台灣內部的和諧與團結；第二是全力推動兩岸和平。她非常認同王金平的願望，台灣內部不能再內耗、對立與製造仇恨，預計將在明年1月初正式前往王金平辦公室，邀請他出任國民黨最高顧問。

