快訊／國民黨台中市長協議方案出爐 將在「這時間前」進行全民調



台中市長選舉國民黨要派何人參選至今仍未定，已表態有意願的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔先後表示尊重黨中央的決定，而國民黨今天（6日）稍早公布，將會在3月底前委託選中的3家民意調查機構進行民調，不過不會公布詳細數據，只會公布出線的人選。

國民黨進一步說明，民意調查機構將由江啟臣、楊瓊瓔各指定1家，另外再由2人共同推薦1家，調查時間、機構都不會對外公布，並依照黨內提名機制，依「政黨對比」（佔85％）與政黨互比（佔15％）的總和計算，成績最高者將是國民黨的提名人選。

不過，國民黨中央稍早在媒體群組公布的訊息指出，經過充份溝通和說明後，江啟臣與楊瓊瓔皆已簽署協議，但有別於協議內容，黨中央特別提及民調的時間擬於3月底前的最後一週，也就是在3月25日至31日完成民意調查作業。

