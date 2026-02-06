快訊／國民黨新竹縣內鬥！初選領表今截止 徐欣瑩、陳見賢都拿了

記者羅欣怡／新竹報導

國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢。（圖／翻攝自陳見賢臉書）

國民黨新竹縣長人選未決，現任副縣長陳見賢、立委徐欣瑩都強勢表態，徐欣瑩更批黨中央初選「七三制」不公，一度引發外界解讀她會脫黨參選。不過，今（6日）陳見賢和徐欣瑩先後在早上11點、下午3點20分，各自委由競選辦公室發言人田芮熙、國會辦公室秘書陳彥君，代為領表和辦理相關作業。

國民黨新竹縣長黨內初選進入實質階段，新竹縣副縣長陳見賢今（6）日宣佈正式投入初選，委由發言人田芮熙代為領表及協助相關作業。陳見賢表示，此次參選延續多年縣政治理經驗，將以具體政策與治理成果為基礎，帶領新竹縣穩健前行。

徐欣瑩今（6日）也領表。（圖／翻攝畫面）

徐欣瑩則是由辦公室主任陳彥君代為領表表示，「領表，是因為背負著新竹縣民廣大的支持與期待，同時也是對體制的尊重。堅持全民調，是對新竹縣民的尊重。」

徐欣瑩辦公室也指出，今日也同步發函給黨中央，表達初選已存在的瑕疵與舞弊風險，建請黨中央妥適處置，以昭公信。

徐欣瑩辦公室強調，徐欣瑩為新竹縣承擔和努力的堅持不變，將持續努力讓大家看到專業智慧治理與陽光政治的未來竹縣願景。

