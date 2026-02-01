快訊／國泰班機CX449剛起飛…又緊急折返小港機場！原因曝光

記者簡榮良／高雄報導

有驚無險！今（1）日上午7時許，一架國泰航空CX449班機從高雄飛往香港，才剛起飛沒多久，因1號發動機壓力不足返航，降落後，消防車緊跟在後，讓航空迷一度緊張。初步調查，是機械因素漏滑油，導致壓力不足顯示異常，200名旅客受影響，轉搭其他航班繼續行程。

今（1）日上午7時許，一架國泰航空CX449班機從高雄飛往香港，才剛起飛沒多久，因1號發動機壓力不足返航。（示意圖／資料照）

據悉，出問題的是國泰CX449航班、機型A321neo，上午7時45分由高雄飛往香港，載客200人，剛起飛不久，因1號發動機壓力不足返航，於上午8時49分停靠於31號登機門。

經機務確認，CX449為機械因素漏滑油，導致壓力不足顯示異常，駕駛按規定落地最近機場。目前大概初估需要2小時，清理滑油及檢查。

國泰回報，下客後將旅客簽轉至其他航班。航機則暫繼續停留小港機場進一步檢查。

