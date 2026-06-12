快訊／國泰金獲利爆發！前5月贏去年 李長庚揭「兩大」獲利引擎

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

財經中心／師瑞德報導

國泰金控營運大爆發，今年前五月獲利已超越去年全年，正式宣告脫離資本強化期，轉向「積極增長」戰略。總經理李長庚指出，受惠於壽險接軌國際制度及 AI 科技帶動出口紅利，國泰金獲利結構趨於穩健。面對未來，集團將啟動併購與內生成長雙引擎，在嚴控風險前提下，持續擴大全球金融版圖。（圖／記者師瑞德攝影）

國泰金控今（12）日於股東常會後舉辦媒體聯訪，總經理李長庚針對集團營運展望、AI 投資佈局及台灣經濟前景釋出關鍵訊號。李長庚透露，受惠於壽險業務順利接軌國際制度，加上 AI 科技浪潮挹注，國泰金控今年營運爆發力十足，集團將正式由先前的「資本強化階段」，轉向「積極增長」的新戰略週期。

獲利結構質變 前五月業績已超越去年全年

國泰金控今年獲利表現傲視同業，李長庚在會後進一步證實經營亮點。他透露，國泰人壽在經歷過去幾年強化資本、調整商品結構及提升管理系統後，今年年初已順利完成國際財務制度接軌。最直接的效益是，人壽業務在利率與匯率風險的平穩機制下，財報震盪幅度顯著降低。

廣告 廣告

他更驚喜表示：「人壽整體到五月底的績效表現，若納入相關資產評價，獲利表現已幾乎超過去年全年總和。」此番談話證實了國泰金控已擺脫過去財報波動的陰影，進入獲利持續增長的新階段。

啟動內外雙引擎 併購、內生增長同步推進

針對下半年的戰略方向，李長庚明確表示：「集團在蔡董事長的指示下，已開始朝更積極的增長方向走。」他將策略拆解為「內生增長」與「外生增長」兩大引擎。在內部，集團持續強化各子公司本業動能；對外，國泰對併購抱持極為開放的態度，不論是國內或海外，只要在擴大市場地位、取得關鍵技術或獲取客群上有實質助益的機會，團隊都會積極評估。

AI 浪潮下的投資哲學 嚴控風險、平穩佈局

面對台股站上百元大關後的市場波動，李長庚維持一貫的冷靜思維。他認為，儘管 AI 浪潮為台股帶來亮眼表現，但國泰金控的投資風格向來不追求「重壓」。

「股價表現的根源，還是在於獲利能力能否持續提升。」李長庚強調，國泰追求的是平穩長期的增長，即便市場資金追逐 AI 題材，各子公司在投資過程中仍會嚴格控制風險。他認為，只要能持續優化營運效率、提升客戶體驗，並推陳出新提供創新金融服務，獲利自然能維持成長，股價表現亦能水到渠成。

AI 帶動機器人產業成長 長線紅利猶在

對於今年台灣總體經濟前景，李長庚持續看好 AI 帶動的長線紅利。他指出，台灣作為 AI 伺服器整機出口的最大集散地，在這波浪潮中受惠極深。

他分析，這波 AI 趨勢並非曇花一現，從目前的立體運算裝置，到未來「機器人產業」的全面引進，台灣在全球產業鏈中仍保有相當長一段的成長紅利。「只要海外市場對 AI 的硬體需求持續強勁，台灣整體的經濟動能與出口表現，仍具備高度的成長機會。」

李長庚最後總結，國泰金控將繼續打磨金融服務的「基礎功」，透過數位深化與 AI 匯入，將獲利模式從波動中解放，打造出更具韌性的金融帝國，以實質回饋股東的長期信賴。

國泰金控營運大爆發，今年前五月獲利已超越去年全年，正式宣告脫離資本強化期，轉向「積極增長」戰略。總經理李長庚指出，受惠於壽險接軌國際制度及 AI 科技帶動出口紅利，國泰金獲利結構趨於穩健。面對未來，集團將啟動併購與內生成長雙引擎，在嚴控風險前提下，持續擴大全球金融版圖。（圖／記者師瑞德攝影）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

四貸同堂下場慘！「這4檔」內建槓桿賺卡穩 別再借錢拼輸贏

跟著黃仁勳一起賺！「這兩檔」今日最後買進 美股長多行情妥當了！

近5年新高！券商獲利大增20倍 金融業前4月狂賺千億

煉油動能狂飆！台塑化稅前賺127億 董座曹明預告：下半年動能更強

