快訊／國王將舉辦林書豪球衣退休儀式
已於今年正式宣布退休的林書豪，在結束15年職業生涯後，他的影響力仍持續發酵。新北國王今（21）日宣布，將於12月27、28日在新莊城堡舉辦「傳奇榮耀主題週」，並於28日賽後進行「Linsanity Forever」林書豪球衣退休儀式。
林書豪2012年在NBA引爆轟動全球的「林來瘋」旋風，在紐約尼克創下連勝佳績、屢次上演逆襲好戲。在 NBA 征戰 9 年當中，更成為首位贏得 NBA 總冠軍的亞裔美國球員，他的影響力也在全球華人中建立起具象徵性的地位。
他從未被看好的新秀一路打出深植人心的勵志故事。生涯幾經挑戰，深深影響著無數球迷，更是他成為 NBA 傳奇之一的魅力。
2023年林書豪加盟新北國王後，兄弟聯手成真，再次掀起熱烈話題，他以豐富經驗與職業態度帶動隊友成長，也留下許多難忘的經典時刻。
本次 「Linsanity Forever」球衣退休儀式以「永恆、傳承、啟發」為活動主軸，邀請球迷重溫他的籃球旅程，從全球矚目的 Linsanity，到他在職籃舞台上的影響力，凝聚屬於他的精神與傳承。
迎接「傳奇榮耀主題週」，球團同步公布 12 月紀念套票與單場票的販售資訊，套票票價皆向林書豪的背號「7」致敬，以「7」為結尾設定，將於11 月 24 日中午 12 點起，率先開放季票球迷優先購買，同日晚上6點則開放王道銀行卡友優先購。自11 月 25 日中午 12 點起全面開賣。
而單場票將於 12 月 6 日中午 12 點起開放季票球迷優先購買； 晚上6點開放王道銀行卡友優先購買；並於12 月 7 日中午 12 點全面開放球迷購票。更多活動內容請球迷持續關注新北國王官方社群媒體平台，一同參與 「Linsanity Forever」 的重要時刻。
