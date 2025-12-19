快訊／國道嚴重事故！4車追撞…客運遭殃「外側車道封閉」回堵7公里

記者陳弘逸／基隆報導

國道1號南下7.9公里處，基隆市五堵交流道與新北市汐止交流道今天（19日）上午，發生嚴重的4車追撞事故，其中一輛肇事車為客運，因事故停駛，乘客在國道上等待接駁，事故也造成車流回堵7公里，後續由拖吊協助處理，詳細事故原因，仍待釐清。

這起事故發生在今天（19日）清晨6時許，國道1號南下7.9公里處，基隆市五堵交流道與新北市汐止交流道附近，傳出4車追撞事故，一度造成外側車道封閉。

事故車種分別為1輛自小客車、1輛小貨車、1輛大客車及1輛客運，客運因車禍停駛，車上乘客則在現場等待接駁，事故截至上午7時許都未排除，並由拖吊協助處理，事故也造成後方回堵約7公里車流。

北區養護工程分局呼籲，行駛高速公路請務必保持專注，車內人員務必繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛，不論大小型車，都應遵循速限規定，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車道，以保障行車安全。

