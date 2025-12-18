快訊／國道嚴重「翻車車禍」 3車連撞滿地碎片

今（18）日晚上18時在國道3號北向18公里發生重大車禍。（圖／東森新聞）





今（18）日晚上18時在國道3號北向18公里發生重大車禍。一台混凝土預拌車在變換車道時，與一輛行駛在外側車道的自小客車發生擦撞，導致自小客車打轉後碰撞另一輛自小客車，隨後又遭一輛小貨車追撞。

車禍發生於國道3號北向18公里，35歲翁姓男子駕駛混凝土預拌車在變換車道時，與一輛行駛在在外側車道的自小客車發生擦撞，導致自小客車打轉後碰撞另一輛自小客車，隨後又遭一輛小貨車追撞。

今（18）日晚上18時在國道3號北向18公里發生重大車禍。（圖／東森新聞）

今（18）日晚上18時在國道3號北向18公里發生重大車禍。（圖／東森新聞）

今（18）日晚上18時在國道3號北向18公里發生重大車禍。（圖／東森新聞）

警方表示，事故造成小貨車乘客受傷，無明顯外傷，由救護車送往木柵萬芳醫院就醫。肇事駕駛酒測值均為零。

廣告 廣告

警方呼籲，駕駛人變換車道務必注意四周車流狀況，保持安全車距及間隔，若不慎發生事故，可撥打110或1968求助，並注意自身安全，預防二次事故。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

女清潔員被酒駕男撞死 母親淚崩：還我女兒公道

兒噴飛母成「夾心餅」亡！翁差1秒被撞上 驚悚瞬間曝

女遭撞成夾心慘死 7旬婦逆向開喊「頭很暈」掀眾怒

