快訊／國道車禍翻車！2人受傷 現場一度回堵5公里

江柏樂於14日發文指出，聽說現在年輕人流行不婚不生，「這不是在報復社會，是在斷自己生路」，並提到「沒祖先保佑的人命不會好」，同時認為若沒有子女祭拜，晚年生活也可能受到影響。他在文末表示自己只是「講實話不怕被罵」，並附上一張微笑照片。該貼文發布後，隨即遭到大...

CTWANT ・ 3 小時前 ・ 4 則留言