快訊／國道一號9車追撞！3人送醫回堵４公里 目擊者：超扯

社會中心／程正邦報導

國一北上153.8K處晚間發生連環車禍，回堵４公里。（圖／翻攝自翻攝高速公路資訊網）

國道一號今（18）日晚間驚傳嚴重事故！晚間 8 點 50 分左右，國一北上 154 公里處、靠近苗栗西湖渡假村路段，發生一起涉及多達 9 輛車的追撞意外。由於衝擊力道巨大，車殼碎片與車內零件散落一地，現場混亂不堪。有路過目擊者拍下慘烈畫面並在社群平台 Threads 發文驚呼：「超扯超扯，國道一號連環車禍！」目前已知有 3 名傷者送醫。

車禍現場畫面曝光，車體碎片噴滿地，目擊者：超扯！（圖／翻攝自Threads @dervin.0721）

現場如廢鐵堆：9 車推擠佔據車道

根據 Threads 網友分享的現場影像，事故發生後，數輛自小客車首尾相連，有的車頭凹陷、有的後車廂被擠壓變形，輪胎與車燈零件鋪滿國道路面，慘烈程度讓後方駕駛心驚膽跳。事故發生後，救護車與國道警察迅速趕往現場。

廣告 廣告

國道警方初步調查指出，這起發生在苗栗西湖段的事故涉及 9 輛自小客車。初步釐清後確認現場並無人員受困，但有 3 名傷者因撞擊力道引發身體不適或挫傷，由救護車送往鄰近醫院救治。

目前已有３人送醫救治。（圖／翻攝自Threads @dervin.0721）

週末收假前夕：北上車流受阻大排長龍

由於正值週日晚間收假高峰，北上路段車流量本就龐大，這起 9 車連環撞意外不僅造成多車毀損，更導致後方車流嚴重回堵 4 公里。警方獲報後立即封閉部分車道進行清理，並安排拖吊車加速移除受損車輛。

目前現場已加派人力排除殘骸，確切的肇事原因、是否涉及酒駕或未保持安全車距，仍有待國道警調閱行車紀錄器後進一步釐清。

更多三立新聞網報導

太子集團洗錢案 32 輛豪車法拍！「山豬王」領軍警專 2/25 震撼開槌

川普砸一億美金佈局債券！收購案前夕敲進 Netflix、華納債券引熱議

好市多年費漲至1500元！內行揭「5大隱藏福利」兩次就回本

移民執法爆槍擊！明州大規模抗議延燒 五角大廈：1500士兵準備部署

