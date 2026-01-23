快訊／國道1彰化段驚悚事故！28歲男追撞警車 「紅斑馬」後廂炸開花

記者林意筑／彰化報導

國道警巡邏車遭追撞，警車尾部嚴重受損。（圖／翻攝畫面）

國道1號彰化路段驚傳追撞事故！今（23）日下午3時許，有輛轎車行經北向203.3公里處時，因不明原因追撞上前方的國道公路警察局巡邏車，撞擊力道猛烈，警車尾部嚴重受損，後車廂蓋被撞凹，所幸該起事故未造成人員傷亡，至於肇事經過及肇因研判，將由警方進一步調查釐清中。

警車後車廂蓋毀損、變形，蕭男車輛車頭也嚴重凹陷。（圖／翻攝畫面）

今日下午3時15分許，28歲蕭姓男子駕駛轎車沿著國道1號北向行駛，行經203.3公里、彰化路段內側車道時，疑似未保持安全車距，從後方猛力追撞上前方的國道公路警察局巡邏車，撞擊力道之大，導致警車後車廂蓋當場毀損、變形，而蕭男的車輛車頭也嚴重凹陷。

事故發生後，消防人員獲報趕抵，確認雙方駕駛均未受傷，警方也到場調查，針對雙方駕駛進行酒測，酒測皆為零，並於下午3時32分許排除事故，未造成嚴重回堵。有關肇事詳細經過與原因，目前由國道公路警察局第三公路警察大隊持續調查中。

