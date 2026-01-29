快訊／國道1號林口段驚魂！休旅車突竄火煙駕駛倉皇逃 車流回堵5公里

記者莊淇鈞／新北報導

火燒車現場的情形。（翻攝國道1968）

國道1號南下41K林口路段第一出口附近，今天（29日）傍晚5時許，1輛黑色休旅車行經該處，突然不明原因從引擎竄出火煙，駕駛將車停在最外側車道後立即逃下車，旁邊工作人員立即拿滅火器協助滅火，但是因為火勢太過猛烈無法撲滅火勢，新北市消防分隊獲報已人車前往搶救，因正值下班尖峰時間，車流已回堵5km，詳細起火原因仍待後續調查釐清。

北區養護工程分局呼籲，國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查您的車輛輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，請駕駛人收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以瞭解最新路況。

