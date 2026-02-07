快訊／國道3大甲段2大車追撞！飼料袋灑滿路面 車流紫爆回堵約2公里

記者林意筑／台中報導

聯結車碰撞上前方的大貨車。（圖／翻攝畫面）

國道3號驚傳追撞事故！今（7）日上午7時許，有輛營業用聯結車行經大甲路段時，因不明原因碰撞上前方的大貨車，造成大貨車上裝載的飼料袋散落一地，飼料通通撒在內線及中線兩個車道上，導致車流回堵約2公里。至於事故肇事原因仍尚待處理釐清。

大貨車遭撞擊後又再度撞上內側護欄。（圖／翻攝畫面）

今日上午7時51分許，49歲邱男駕駛全聯結車行經大甲路段、北向158公里時，疑似因恍神，猛力追撞上前方由33歲賴女駕駛的大貨車，撞擊力道猛烈，大貨車遭撞擊後又再度撞上內側護欄，導致車頭嚴重變形，而貨車後方的貨斗也因此翻覆，車上裝載的飼料袋散落一地，佔用內線及中線兩個車道。

廣告 廣告

大貨車貨斗上裝載的飼料散落，造成車流回堵約2公里。（圖／翻攝畫面）

警消人員獲報趕抵，發現賴女因撞擊受傷，所幸意識清楚，救護人員將其初步治療後送至大甲光田醫院就醫，暫時無生命危險。據悉，由於貨斗上裝載的飼料散落，造成車流回堵約2公里，目前相關單位正加派人力清理散落貨物，並拖吊事故車輛，事故已於9時52分排除。

更多三立新聞網報導

南投埔里暗夜火警！3棟民宅連環燒 屋主爬出躲2樓冷氣主機上獲救

台中榮總「廠商代開刀」女醫100萬交保！母不捨：外科為升職鬥很凶

台中少年開槍掃射20多槍！黑道潛規則曝光：「藏鏡人」才是狠角色

台中少年開槍掃射！疑有「藏鏡人」教唆 當地人曝：茶行晚上怪怪的

