快訊／國道3新竹段事故！陸軍運輸群車隊「軍卡撞軍卡」現場畫面曝光
記者羅欣怡／新竹報導
國道3號南下寶山交流道，今（4日）上午8時許發生軍用卡車追撞事故。2輛軍卡前後跟隨行駛，才剛上交流道，行經國3南下99.4公里時，後方軍卡疑似未保持安全距離，追撞前輛軍卡，事故發生後2台軍卡停在外側車道與路肩間，所幸無人員傷亡，至於詳細事故原因，警方已連絡新竹憲兵隊會同處理。國道警方提醒，駕駛行車應注意車距與速限，以確保行車安全。
