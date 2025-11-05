快訊／國道3橋下火燒車！轎車頭噴濃煙⋯遭火噬吞沒 全面燃燒剩骨架
記者林意筑／台中報導
國道3號沙鹿交流道橋下驚傳火燒車意外！今（5）日中午12時許，有輛轎車行經沙鹿交流道高架橋下時，車輛因不明原因起火燃燒，火勢迅速延燒，整輛車陷入火海，其他路過車輛見狀紛紛閃避，至於事故詳情有待進一步調查。
今日中午時分，有輛轎車行經國道3號沙鹿交流道高架橋下時，轎車因不明原因竄出濃煙，隨後火勢迅速延燒，短短幾分鐘內整輛轎車陷入火海，全面燃燒，所幸駕駛與乘客及時逃生，未受困受傷。
警消人員獲報派遣3車6人前往救援，立即射水灌救，不過火勢猛烈，許多車輛路過時擔心遭波及閃避，火勢於12：21撲滅，轎車全燬，詳細起火原因及車牌資料仍待警方進一步調查釐清。
