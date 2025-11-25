快訊／國道3號烏日交流道翻車！大貨車側躺堵出口匝道…車流回堵1公里

記者吳泊萱／台中報導

國道3號烏日出口匝道發生翻覆車禍，大貨車側躺車道，司機受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

國道3號南下206.9公里烏日交流道發生翻車事故，今日（25日）凌晨2時許，一名王姓司機駕駛大貨車下交流道時，疑因操作不當導致車輛翻覆，警消到場將王男送醫治療，幸好沒有生命危險，詳細事故發生原因仍有待警方調查釐清。

國道3號烏日出口匝道發生翻覆車禍，大貨車側躺車道，造成車流回堵約1公里。（圖／翻攝畫面）

今日凌晨2時32分許，王姓男子（38歲）駕駛大貨車沿國道3號南下206.9公里外側車道行駛，正準備下烏日交流道時，疑因操作不當導致車輛側翻，事故造成王男受傷，被送往亞大醫院救治。

大貨車疑因操作不當，在出口匝道翻車，貨艙飲料散落一地。（圖／翻攝畫面）

而貨車翻覆也導致貨艙內載運的飲料散落一地，加上車身側躺占據出口匝道，一度造成車流回堵約1公里，直到清晨6時31分才排除路況，出口匝道於7時30分開放通車。

警方呼籲用路人，行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，平時建立良好行車觀念，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。



