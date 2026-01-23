快訊／國1北上三重段火燒車 濃煙竄天嚇壞人驚悚畫面曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

火燒車現場情形。（圖／翻攝自國道即時影像）

國道1號北上30.7公里處三重段，今天（23日）上午發生1起火燒車事故，1輛行駛中的汽車不明原因突然起火，駕駛隨即將車停靠路肩，駕駛及時下車逃生，現場濃煙竄天場面十分驚悚，詳細起火原因及肇事經過仍待相關單位後續調查釐清。

北區養護工程分局呼籲，國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查您的車輛輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，請駕駛人收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以瞭解最新路況。

