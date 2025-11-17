快訊／國1北上五股段6車追撞 現場回堵8公里1駕駛受困救出送醫

記者莊淇鈞／新北報導

追撞車禍現場情形。（圖／翻攝自國道即時影像）

國道1號北向33.6K處五股路段，今天（17日）下午4時許，發生5輛汽車與1輛小貨車共6車追撞的事故，其中小貨車駕駛一度受困車中，占中間3線車道，造成後方回堵8公里，轄區消防隊獲報到場，將小貨車駕駛救出後送醫，目前國道已成立緊急應變小組積極處理中，請用路人提早改道避開事故壅塞路段，行經事故地點請小心駕駛。

北區養護工程分局呼籲，行駛高速公路請務必保持專注，車內人員務必繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛，不論大小型車，都應遵循速限規定，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車道，以保障行車安全。

