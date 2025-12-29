快訊／國1北向進中壢服務區封閉 成立緊急應變小組

高工局表示，今（30）日5時16分國道一號北向進入中壢服務區涵洞前，有樹脂灑落在車道上。（圖／翻攝自高速公路1968）





高工局表示，今（30）日5時16分國道一號北向進入中壢服務區涵洞前，有樹脂灑落在車道上，目前封閉服務區聯絡道，從服務區便道之車輛只能往南行駛，往北上入口聯絡道目前封閉，請用路人提早改道，或改走內壢交流道往北行駛。

高工局強調，國1北向進中壢服務區目前封閉，請用路人下交流道到附近超商或加油站休息，造成不便，敬請見諒。

今日6時25分已成立緊急應變小組，現場員警與工務段人員積極處理中。北區養護工程分局也呼籲，貨物請綑紮牢靠，行駛高速公路務必保持專注、謹慎駕駛，切勿分心或疲勞駕車，如遇突發狀況才能及時反應、降低事故發生風險。

更多東森新聞報導

快訊／地震後爬高處修漏水！國小工友摔落送醫不治

工讀生偷吃老闆娘！後門擁吻被監視器拍到 老闆怒提告

兒子以為是詐騙！媽媽摩鐵外遇被抓包 半世紀婚姻崩塌

