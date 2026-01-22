快訊／國1苗栗頭份段火燒車！大貨車燒成火球爆炸聲狂響…車陣回堵1km

記者吳泊萱／苗栗報導

國道1號南下106.9公里苗栗頭份路段發生火燒車事故，現場車陣回堵約1公里。（圖／翻攝畫面）

國道1號南下106.9公里苗栗頭份路段驚傳火燒車事故，今日（22日）晚間7時許，一輛載運瓶裝飲料的大貨車突然起火燃燒，占用內線2車道，造成車陣回堵約1公里，幸好無人傷亡，詳細起火原因仍有待警方調查釐清。高公局提醒用路人，可提前下新竹系統交流道轉國道3號，再由香山交流道進入頭份市區，並請用路人小心駕駛。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第2大隊與本分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，且散落物較多，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。

載運瓶裝飲料的大貨車行駛途中突然起火燃燒，現場不斷傳出爆炸聲響。（圖／翻攝畫面）

