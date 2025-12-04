快訊／國10多車連環撞！小客車、砂石車全撞成一團 傷亡不明路
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導
國道10號西向3.9公里處今（4）日早上9時39分發生嚴重連環車禍！現場共有小客車、貨車、槽車、貨櫃車、砂石車等多輛大小車輛追撞，場面一度混亂，傷亡情況尚待確認。
高公局南分局與國道警立即趕抵現場，目前正全力進行事故處理。由於事故規模龐大，國10西向仁武至鼎金系統交流道已緊急封閉，進行排除作業。高公局提醒，用路人請提前改道，以免受困壅塞路段。
