快訊／國10死亡車禍！砂石車1追撞2…屍卡車頭「夾成片狀」現場畫面曝

記者簡榮良／屏東報導

年前噩耗！今(12)日上午10時10分，屏東縣里港鄉國道10號東向25公里處發生一起死亡車禍，一名39歲黃姓砂石車駕駛，疑似未注意車前動態，追撞前方停等的51歲賴姓男子所駕駛砂石車，導致賴男再推撞42歲余男所駕駛大貨車。現場可見2輛砂石車的車頭與車尾卡死死，立體物幾乎成片狀，黃男就受困在頭裡，送醫急救無效死亡。

39歲黃姓砂石車駕駛追撞2輛車，自己受困車頭身亡。（圖／翻攝畫面）

今日上午10時10分，國道10號東向25公里（里港路段出口匝道）發生一起車禍，現場可見2輛砂石車的車頭與車尾卡死死，前方還有一輛大貨車被撞毀，其中39歲黃姓砂石車駕駛傷勢最嚴重，因為他從後方大力追撞，瞬間所有「立體物成片狀」，受困車頭，被救出時已意識不清，送醫後於11時30分宣告不治，現場嚴重回堵，最終於11時47分排除，詳細肇事原因有待進一步釐清。

廣告 廣告

警方呼籲用路人行車上路前務必養足精神，雙手握著方向盤專注開車，並注意前方動態及保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

現場可見2輛砂石車的車頭與車尾卡死死，死者就在裡面。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

生前做1事…84歲嬤捨棄斑馬線「踏上亡路」！肉身遭貨車切西瓜削死

豪宅社區「2天連爆8竊案」！醫生、警察失血百萬…斷腿神鬼大盜身份曝

假粉專借刀殺人…發弔唁文：陳宗彥「安心上路」！陳亭妃怒提告

檢調發動2波搜索…動保處長「涉貪喝花酒」官帽落地！市府回應了

