快訊／國3北上霧峰段4車連環撞！2車陷火海全面燃燒 多人衝下車逃生
記者林意筑／台中報導
國道3號驚傳火燒車事件！今（10）日傍晚5時許，霧峰交流道口附近有4輛車因不明原因發生追撞，其中有2輛車竄出火舌，火勢迅速延燒、黑煙狂竄，事故車輛駕駛、乘客緊急衝下車避難，站在道路中央等待救援。警消人員獲報趕抵，立即架設水線灌救，目前火勢已控制，所幸所有人皆即時逃生，無人受傷受困，僅有1人因胸悶送醫治療，現場因事故回堵5公里，至於起火原因，有待國道第七公路警察大隊調查。
