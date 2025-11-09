快訊／國3北向竹林路段3車追撞 車流回堵5公里

記者莊淇鈞／新北報導

車禍事故發生現場車流回堵5公里。（圖／翻攝自國道即時影像）

國道3號北向87.8公里處竹林路段，今天（11日）下午4時許，發生1起3輛轎車連環追撞的車禍事故，造成後方回堵超過5公里，國道警籲請用路人小心行駛，目前事故仍在排除中，確切車禍原因及肇責歸屬，尚待國道警方進一步釐清。

北區養護工程分局呼籲，行駛高速公路請務必保持專注，車內人員務必繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛，不論大小型車，都應遵循速限規定，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車道，以保障行車安全。

