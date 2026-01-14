快訊／國3新店隧道驚險！滿載高麗菜小貨車翻覆「菜掉滿地」

記者莊淇鈞／新北報導

菜車翻覆高麗菜灑滿國道。（圖／翻攝畫面）

國道3號南向27.7公里新店隧道內，今天（14日）下午3時許，1名25歲的李姓男子駕駛滿載高麗菜的小貨車，疑因在變換至內側車道時，發現內側車道有車輛行駛，急切回中線車道，因操作不當致自撞外側路肩而翻車，造成滿載的高麗菜散落在車道上，所幸李男僅右手擦挫傷，整起車禍事故發生原因還待國道警方後續調查釐清。

國道警方呼籲，國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查您的車輛輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，變換車道應注意來車，並保持安全距離及間隔，確保行車安全。請駕駛人收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以瞭解最新路況。

