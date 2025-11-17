國3龍井火燒山…勾地獄景象！消防狂勸：駕駛勿放慢觀望

記者簡榮良、陳佳鈴／台中報導

隔著螢幕都覺得燙！台中市龍井區國道3號185K東側山坡，今（17）日晚間18時許驚傳火燒山，消防接獲路過民眾報案後，出動7車12人前往灌救；不過，受地形影響，人車無法靠近起火點，持續警戒監控中，同時狂勸國道駕駛，切勿放慢觀望。

龍井區國道3號185K東側山坡驚傳火燒山，人車無法靠近起火點，持續警戒監控中。（圖／翻攝畫面）

整片夜空被火燒山照亮，宛如地獄場景！消防隊派遣龍井、大肚、犁份分隊共7車12人前往灌救，19時05分回報指出，現場受西風風向影響，火勢正往山上延燒，不過目前不影響國道行車，隊員正全力搶救並試圖侷限火勢。但因地形陡峭、人車皆無法靠近，滅火行動受到限制。

國道行經駕駛，被眼前火燒山一幕嚇壞。（圖／翻攝自Threads @jyun_95_10_01）

