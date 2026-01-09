快訊／國4神岡段3車追撞⋯小貨車翻覆！工程車駕駛「頭破倒地」急送醫

記者林意筑／台中報導

今（9）日下午3時許，國道4號神岡路段驚傳追撞事故。（圖／翻攝畫面）

國道4號神岡路段驚傳追撞事故！今（9）日下午3時許，有輛小貨車行經西向10公里處時，因不明原因追撞上前方的工程車，小貨車當場失控翻覆，車輛橫躺在道路上，造成4人受傷。其中事故發生時，疑似有名工程車駕駛遭波及，頭部受撕裂傷、意識不清，倒臥在路肩處，救護人員緊急將其送醫救治。至於事故發生詳情有待釐清。

工程車駕駛37歲男子疑似遭追撞事故波及，頭部重傷送醫搶救中。（圖／翻攝畫面）

今日下午3時許，有輛轎車行經國道4號神岡路段時，疑似與另輛小貨車發生碰撞，撞擊力道猛烈，小貨車當場失控又撞上工程車，小貨車因此翻覆橫躺在道路中。沒想到，小貨車撞上工程車時，工程車駕駛37歲男子疑似站在工程車附近而遭波及，造成男子頭部撕裂傷、意識不清，救護人員獲報趕抵，立即給予必要處置後送往梧棲童綜合醫院救治。

初步了解，34歲小貨車駕駛左大腿撕裂傷，被送往梧棲童綜合醫院救治；64歲轎車副駕駛因胸悶，雖無明顯外傷，但為保險起見仍送往維生福利部豐原醫院治療，至於轎車駕駛60歲女性意識清醒、無明顯外傷，無送醫。至於事故發生詳情，有待警方進一步調查釐清。

