土耳其空軍證實墜機！一架C-130運輸機墜毀喬治亞山區，20名士兵全數罹難

土耳其國防部透過社群對外表示，一架現役C-130 E型軍用運輸機（C-130 Hercules），稍早在亞塞拜然—喬治亞邊境附近墜毀。據了解，該架C-130E運輸機是從亞塞拜然起飛，原定飛回土耳其國內。

土耳其國防部12日發布最新聲明，證實一架現役軍用運輸機、在11日於喬治亞境內墜毀，機上20 名士兵（包含飛行員）已全數殉職，「我方已在與喬治亞協調下，派出搜救與事故調查小組、開始對墜毀在亞塞拜然—喬治亞邊境的軍用運輸機殘骸展開調查。」隨後，土耳其國防部也同時公佈這 20 名殉職士兵的姓名，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）更直呼他們為「烈士」。

「我們麾下一架C-130軍用運輸機，在從亞塞拜然起飛返回途中，於喬治亞—亞塞拜然邊境墜毀。政府已協調亞塞拜然和喬治亞當局，盡快展開搜救行動。」

由洛克希德研發製造的C-130 運輸機，暱稱又叫「大力神」，是全球多國軍隊的主力運輸機型，除了土耳其，我國國軍麾下也有數架同款運輸機。

一架隸屬土耳其空軍的C-130運輸機，11日在回國途中於喬治亞和亞塞拜然邊界山區墜毀。（美聯社）

根據土耳其媒體描述，該國空軍現役同款C-130 B/E共有19架，都進行過升級工程，延長服役年限。

土耳其當地媒體也在其粉專釋出短片，疑似是當地民眾拍攝，運輸機失控或無力操控狀態下，快速從高空旋轉直線墜毀到地面，但目前該影片尚未證實其真實性。

