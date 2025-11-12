快訊／土耳其軍機墜毀！機上20人「全數罹難」土耳其國防部長證實了

國際中心／游舒婷報導

一架軍用運輸機今（12）日從亞塞拜然起飛後，不慎在喬治亞境內墜毀，稍早土耳其國防部長對外證實，飛機上20名人員已全數罹難。

土耳其軍機墜毀。（圖／取自X）

根據喬治亞航空導航服務機構「Sakaeronavigatsia」的說法，該架軍機在進入喬治亞領空後不久便從雷達上消失，最終在距離亞塞拜然邊境約5公里的錫格納吉（Sighnaghi）地區墜落。

根據亞賽拜媒體流出的影片顯示，該架軍機在墜地前疑似失去控制，機身旋轉後猛烈撞擊地面，引發巨大爆炸與濃煙。另有畫面顯示現場殘骸燃燒，不過土耳其國防部呼籲媒體避免發布墜機影像。

報導指出，目前搜救行動仍在持續，土耳其與喬治亞官方正合作前往事故現場，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）對罹難軍人表達哀悼，並指出政府正與喬治亞當局密切協調。

Başımız Sağolsun Türkiye’m 🇹🇷

Ulusal yas ilan edilmeli.



Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 askeri kargo uçağımız, Gürcistan'da düştü.



Milli Savunma Bakanlığı : “Uçak Azerbaycan'dan havalanmıştı. Toplam 20 askeri personel vardı”



Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum🥺 pic.twitter.com/YwqLHouwlu — bulut cerrah (@haber4621) November 11, 2025

⚡ Images showing the crash site and debris of the Turkish Air Force C-130 aircraft. https://t.co/DreDk1kxBR pic.twitter.com/6wr2VVqW1o — OSINT Updates (@OsintUpdates) November 11, 2025

