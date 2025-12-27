快訊／地牛翻身新竹狂晃！聯電深夜急應變 最新人員傷亡現況曝光

財經中心／李宜樺報導

聯電新竹廠區測得4級震度，公司第一時間清點人員，目前回報全員平安。（圖／聯電提供）

深夜驚魂！今（27）日晚間11時許，全台發生有感地震，尤其北台灣震感強烈，不少民眾在睡夢中被猛烈搖晃驚醒。作為全球半導體生產重鎮的新竹科學園區，第一時間的受損狀況引發各界高度關注。晶圓代工大廠聯電（UMC）隨即針對廠區狀況發布最新聲明，證實新竹廠區測得震度達4級。

竹科強震 聯電第一時間應變

地震發生時，新竹地區感受到劇烈晃動，對於晶圓廠而言，4級震度已足以觸發精密的感測預警系統。聯電表示，聯電新竹廠區測得震度 4 級，所有人員均安，將持續關注後續情形。

官方證實所有人員平安均安

針對外界最關心的人員受傷情況，聯電官方給出了定心丸。聯電指出，經過廠區各單位初步盤點，目前所有在崗人員與廠區內的同仁皆確認「人員均安」。地震發生時，各部門皆依指引就地避難或進行疏散，並無傳出任何受傷情事。

護國群山地震訓練展現成效

事實上，台廠對於地震早有豐富的實戰應變經驗。聯電在此次4級地震中表現出的神速通報與安全確認，也讓市場對其風險控管能力深具信心。隨著地震發生後第一時間的初步排查完成，聯電表示將會嚴密監控各廠區的動力與安全系統，確保運作無虞，不讓這場深夜強震影響全球半導體供應鏈的穩定。

更多三立新聞網報導

7.0地震等於「16顆原子彈」！郭鎧紋曝強震成因 強震周期要重新計算

強震突襲竹科！護國神山部分廠區「急疏散」 台積電：安全系統正常運作

韓籍女神南珉貞「二度遇強震」！當下先做1事 粉絲笑：越來越像台灣人

宜蘭規模7.0強震！專家曝「一事」萬幸 不然台灣震度恐不止4級

