快訊／地牛翻身！宜蘭近海4.7極淺層地震 宜花震度達4級

生活中心／程正邦報導

地牛翻身！宜蘭近海發生4.7極淺層地震，宜花震度達4級。（圖／氣象署提供）

在深夜寂靜時刻，地牛再度突襲。根據中央氣象署地震測報中心的最新資訊，今日凌晨 1 時 01 分，宜蘭縣近海發生芮氏規模 4.7 的有感地震。由於震源深度僅 7.2 公里，屬於破壞力較強的「極淺層地震」，導致鄰近震央的宜蘭與花蓮地區震感強烈，不少民眾在睡夢中被驚醒。

震央位於宜蘭近海 極淺層特性震感強烈

這起地震的震央位於宜蘭縣政府南方約 45.2 公里處，儘管規模僅 4.7，但因為震源深度極淺，地震波能量未經地層大幅衰減便傳抵地表。觀測顯示，全台最大震度達到 4 級，分別出現在花蓮縣和平鄉以及宜蘭縣南澳鄉。

廣告 廣告

除了核心震區外，搖晃範圍幾乎涵蓋半個台灣。氣象署資料顯示，中北部多個縣市皆有感：

* 震度 4 級：宜蘭縣、花蓮縣

* 震度 2 級：南投縣、台中市、新北市

* 震度 1 級：台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、基隆市、彰化縣

深夜警報：大台北地區亦有輕微搖晃

由於發生在凌晨時分，環境背景雜訊較低，許多住在台北市、新北市高樓層的居民反映，雖然震度僅 1 至 2 級，但仍能感覺到明顯的左右晃動，持續時間約數秒。目前尚未接獲任何重大災情通報，台鐵與北捷也將依標準作業程序，針對軌道與相關設施進行安全巡檢。

氣象署提醒，東部近海地質構造複雜，不排除未來幾天仍有規模 3 至 4 級的餘震發生，請山區民眾注意落石，並建議家長檢查家中家具是否固定牢靠，以防意外。

更多三立新聞網報導

籃球／孫思堯重傷報銷、李家慷險遭推撞 卡總怒轟聯盟「對暴力雙標」

賠慘？千萬麥拉倫士林左轉加油 外送員取餐「炸雞噴飛」倒地受傷

租屋悲歌！好心收留竟成「惡人」？ 律師揭房東合法收屋關鍵

傳「捧著咪咪」勾人夫！小三幽會遭抓包 判賠40萬逆轉關鍵曝

