快訊／地牛翻身！花蓮近海規模5.7強震 「最大震度4級」全台有感

19時24分57秒，花蓮縣外海發生一起有感地震，芮氏規模達5.7。（中央氣象署提供）

中央氣象署今（8日）晚間發布地震報告，今晚間19時24分57秒，花蓮縣外海發生一起有感地震，芮氏規模達5.7，震央位於北緯23.85度、東經121.65度，距離花蓮縣政府南方約15.9公里處，深度約24.5公里，屬淺層地震，全台多處地區均明顯感受到搖晃。

根據氣象署資料，本次地震最大震度出現在花蓮縣及南投縣，均達4級；台中市、台東縣、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣等地震度落在3級。嘉義縣、苗栗縣、新竹縣、桃園市、新竹市、新北市、嘉義市、台南市等地測得2級震度；高雄市、台北市、基隆市、屏東縣、澎湖縣則為1級。

氣象署強調，本次警報為「震後速報」，訊息係經由震波資料演算後自動發布，因有效震波資料不確定性較高，相關資訊僅供參考。由於地震發生在花蓮外海，屬活動頻繁區域，提醒民眾留意後續可能的餘震。

消息一出，許多網友在PTT八卦版推文：「超快超大」「彰化爆幹大」「林口 小搖」「新竹超大」「彰化很晃」「台中超大」「新北緩緩的晃」「想說椅子怎麼在晃 怕爆」「台中以為要解體」「 高雄13樓有感」「台北小大」「沒警報阿 ，我是邊緣人？」

