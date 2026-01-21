快訊／地牛翻身！15：21發生地震

中央氣象署今（21）日發布，15時21分左右，高雄市附近發生有感地震，芮氏規模3.2，初判最大震度1級地區：高雄市。（圖／東森新聞）





中央氣象署今（21）日發布，15時21分左右，高雄市附近發生有感地震，芮氏規模3.2，初判最大震度1級地區：高雄市。

氣象署地震報告

根據中央氣象署詳細地震報告，今日15時21分發生有感地震，震央位於高雄市旗津區，即在高雄市政府南南西方7.4公里，地震深度22.8公里，芮氏規模3.2。

最大震度地區表列如下：

最大震度4級地區：無

最大震度3級地區：無

最大震度2級地區：無

最大震度1級地區：高雄市

15時21分左右，高雄市附近發生有感地震。（圖／中央氣象署）

地震避難三要訣

1.趴下

翁梓華指出，強震會讓人完全無法站立，因此民眾可以在被震倒之前，先放低重心，避免跌倒時撞到重要器官，造成傷害，這也是第一個能保護自己的關鍵。

2.掩護

醫學論文中發現，掉落物造成的頭頸部外傷，是致命關鍵，因此民眾可以透過爬行的方式，找尋能夠掩護頭、頸部的地方，如穩固的桌子下方。翁梓華表示，如果真的找不到掩體，也要用四肢保護住頭、頸部。

3.穩住

若有成功找到掩體，則可以用手抓住掩體，讓身體處在保護掩體的底下。翁梓華提醒，民眾要隨時注意掩體是否能完整保護身體，也要適時調整姿勢，確保沒有部位露出。

地震存活三要訣曝光。（圖／翻攝自急診柯南．翁梓華醫師 臉書）

